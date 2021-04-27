Зеленский в Херсоне проведет совещание по вопросам безопасности областей, имеющих выход к морю

Президент решил посетить админграницу с Крымом.

Зеленский в Херсоне проведет совещание по вопросам безопасности областей, имеющих выход к морю
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленський прибыл в Херсонскую область.

Как сообщается на сайте Офиса президента, он собирается ознакомиться с оперативной обстановкой на временной админгранице с оккупированным Крымом, а затем провести в Херсоне совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с временно оккупированным Крымским полуостровом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.

Напомним, что в течение марта-апреля РоSSия под предлогом внезапной проверки боеготовности стянула к границам Украины и в Крым огромное количество военных.

В частности, в Крыму в конце апреля состоялся основной этап учений войск Южного военного округа и военно-воздушных сил РоSSии. Было задействовано более 10 тысяч военных, более тысячи единиц вооружения и военной техники, свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

После окончания учений РоSSия не вывела из Черного моря два больших десантных корабля Северного флота "Александр Отраковский" и "Кондопога".

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