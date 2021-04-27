Зеленский и Дуда договорились об обмене визитами

Президент Украины приедет в Польшу 3 мая, президент Польши в Украину - в августе.

Зеленский и Дуда договорились об обмене визитами
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в следующую среду, 3 мая, посетит Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщается на сайте президента Польши по итогам встречи руководителя администрации Дуды Кшиштофа Щерского с заместителем руководителя Офиса президента Украины Игорем Жовквой.

Приезд Зеленского будет приурочен к 230-й годовщине принятия Конституции Речи Посполитой.

В ответ Дуда приедет в Украину на празднование Дня Независимости. 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости, а 23 августа состоится первый саммит "Крымской платформы".

Напомним, что в последний раз Зеленский летал в Польшу в январе 2020 года. Тогда он принял участие в мероприятиях к 75-й годовщине освобождения Освенцима.

Дуда приезжал в Украину в октябре 2020 года.

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