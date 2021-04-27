Юлия Тимошенко: Власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

ЦИК отказала партии в онлайн-собрании относительно референдума.

Юлия Тимошенко: Власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить
Фото: ba.org.ua

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что президент и его команда знают, что по всем социологическим опросам более 70% людей против продажи сельскохозяйственной земли. Именно поэтому они уже начали противодействовать проведению всеукраинского референдума.

Об этом она заявила в эфире "Украина 24", комментируя решение ЦИК отказать "Батькивщине" в проведении собрания инициативной группы в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе партии.

По ее словам, зная, что принятый монобольшинством закон о референдуме чрезвычайно сложен для выполнения, команда "Батькивщины" присоединилась к неравнодушным украинцам, чтобы силами партии помочь в его организации.

"Мы сейчас со всеми фермерскими и аграрными ассоциациями, землевладельцами, аграриями, профсоюзами начинаем организацию референдума по народной инициативе. Мы вместе уже собрали инициативную группу, которая насчитывает более 12 тысяч человек. И, учитывая пандемию, хотели провести собрание в режиме онлайн - чтобы не собираться всем вместе и не подвергать никого опасности. Обратились с этой просьбой в ЦИК и получили сегодня первый результат - все запрещают", - сообщила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко убеждена - такое решение членов Центральной избирательной комиссии было принято по указанию из самых высоких властных кабинетов.

ЦИК абсолютное большинство президента. Знают ли они о цифровизации, о диджитализации, о референдуме по новейшим технологиям, о которых говорится в программе Зеленского? Они прямо отказали нам в проведении собрания онлайн. Это только первый шаг. Так им нужно народовластие. Но мы будем идти дальше. Мы проведем этот референдум и защитим людей!" - заверила Юлия Тимошенко.

Напомним, Юлия Тимошенко объявила, что первым на референдум будет вынесен вопрос защиты земли. На базе действующего законодательства команда "Батькивщина" разработала план-график проведения референдума, согласно которого 22 мая состоится собрание инициативной группы, насчитывающей уже более 12 тысяч человек. Чтобы обезопасить активистов от угроз эпидемии, Юлия Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой согласовать проведение мероприятия в режиме Zoom-конференции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года, - СБУАварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года, - СБУ
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Блок рекламы


Похожие новости
Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины, - Кирилл ТимошенкоЧернобыль становится одним из туристических магнитов Украины, - Кирилл Тимошенко
Оккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским моремОккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским морем
"Батькивщина" будет инициировать увольнение главы аграрного комитета, - Тимошенко"Батькивщина" будет инициировать увольнение главы аграрного комитета, - Тимошенко
Украинские аграрии поддержали проведение референдума против продажи сельскохозяйственной землиУкраинские аграрии поддержали проведение референдума против продажи сельскохозяйственной земли
Киев утвердил требования к проведению религиозных мероприятий во время Пасхи
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Поправки к Земельному кодексу отменяют какие-либо ограничения по продаже земли, - ТимошенкоПоправки к Земельному кодексу отменяют какие-либо ограничения по продаже земли, - Тимошенко
Оккупационная власть Крыма собралась судить Порошенко и КравчукаОккупационная власть Крыма собралась судить Порошенко и Кравчука
Резников призвал Европу усилить санкции в отношении РоSSии и остановить "Северный поток-2"Резников призвал Европу усилить санкции в отношении РоSSии и остановить "Северный поток-2"
Тимошенко: в стране будет хаос, пока к власти не придут профессионалыТимошенко: в стране будет хаос, пока к власти не придут профессионалы
Последние новости
Подгружаем последние новости