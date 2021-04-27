Юлия Тимошенко: Власть оказывает сопротивление проведению референдума, но нас не остановить

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что президент и его команда знают, что по всем социологическим опросам более 70% людей против продажи сельскохозяйственной земли. Именно поэтому они уже начали противодействовать проведению всеукраинского референдума.

Об этом она заявила в эфире "Украина 24", комментируя решение ЦИК отказать "Батькивщине" в проведении собрания инициативной группы в режиме онлайн, сообщили в пресс-службе партии.

По ее словам, зная, что принятый монобольшинством закон о референдуме чрезвычайно сложен для выполнения, команда "Батькивщины" присоединилась к неравнодушным украинцам, чтобы силами партии помочь в его организации.

"Мы сейчас со всеми фермерскими и аграрными ассоциациями, землевладельцами, аграриями, профсоюзами начинаем организацию референдума по народной инициативе. Мы вместе уже собрали инициативную группу, которая насчитывает более 12 тысяч человек. И, учитывая пандемию, хотели провести собрание в режиме онлайн - чтобы не собираться всем вместе и не подвергать никого опасности. Обратились с этой просьбой в ЦИК и получили сегодня первый результат - все запрещают", - сообщила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко убеждена - такое решение членов Центральной избирательной комиссии было принято по указанию из самых высоких властных кабинетов.

"В ЦИК абсолютное большинство президента. Знают ли они о цифровизации, о диджитализации, о референдуме по новейшим технологиям, о которых говорится в программе Зеленского? Они прямо отказали нам в проведении собрания онлайн. Это только первый шаг. Так им нужно народовластие. Но мы будем идти дальше. Мы проведем этот референдум и защитим людей!" - заверила Юлия Тимошенко.

Напомним, Юлия Тимошенко объявила, что первым на референдум будет вынесен вопрос защиты земли. На базе действующего законодательства команда "Батькивщина" разработала план-график проведения референдума, согласно которого 22 мая состоится собрание инициативной группы, насчитывающей уже более 12 тысяч человек. Чтобы обезопасить активистов от угроз эпидемии, Юлия Тимошенко обратилась в ЦИК с просьбой согласовать проведение мероприятия в режиме Zoom-конференции.