КГГА попытается купить вакцину от ковида на Prozorro

Потенциальная закупка составляет 278 тысяч доз.

КГГА попытается купить вакцину от ковида на Prozorro
Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

Департамент здравоохранения объявил на Prozorro тендер на закупку вакцины против коронавирусной болезни.

В тендерной документации сообщается, что столица хочет купить в течение 2021 года 277,8 тыс. доз вакцины по 140 млн гривен, то есть одна доза должна стоить около 500 гривен, или 18 долларов.

Конечный срок подачи тендерных предложений - 24 мая 2021 года. Период поставок - до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что в конце января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он, "используя все свои связи", ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими производителями о закупке вакцины для столицы.

С тех пор прошло три месяца, а обещанную Кличко вакцину Киев все еще не получил.

Вместо этого киевлян вакцинируют вакциной, купленной по государственным контрактам и полученной в рамках гуманитарной программы COVAX.

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