В Украине разрабатывают две вакцины от ковида

Ни один препарат еще не вышел на клиническую фазу испытаний.

Министерство здравоохранения заявляет, что в Украине разрабатывают две вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сказал министр Максим Степанов в эфире ICTV вечером 26 апреля.

"У нас есть два кандидата на вакцину. Последнее - это то, с чем мы ходили к президенту 22 октября ... Они проводят соответствующие научные разработки, уже достигли стабилизации лекарственной формы, проходят все доклинические фазы для того, чтобы перейти на клиническую фазу. У нас еще одна научная разработка. Там другой формат, мы тоже считаем, что это может быть кандидат на вакцину", - сказал он.

Напомним, что Министерство здравоохранения в связи с пандемией коронавирусной болезни заявило о планах восстановить собственное производство вакцин. По словам министра Максима Степанова, на это потребуется около трех лет.

Украинский центр разработки вакцин могут открыть на базе Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.