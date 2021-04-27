Нардеп Кива в диссертации использовал вымышленные термины и говорил неправду о публикациях, - Bihus.info

Научная статья Кивы английском языке, предполагают журналисты, была переведена с помощью онлайн-переводчика, поскольку в ней "власть и правительство" - the government and the government, а "предотвращать и предупреждать" - to prevent and to prevent.

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива, который вчера защитил диссертацию, указал в своей работе, что имеет шесть научных статей и четыре материала-выступления на конференциях. Однако ознакомиться с этими произведениями невозможно, утверждают журналисты проекта Bihus.info.

Например, в диссертации упомянуто о выступлении Кивы на конференции в МАУП, которая состоялась в 2018 году, и текст которого якобы обнародован в официальном сборник академии на стр 152-154. Но в этом сборнике на самом деле 144 страницы.

Материал с конференции 2019 года указан как опубликованный на стр. 414-416, но в сборнике на 414 странице и на последней странице указаны исходные данные, а не выступление депутата.

Координатор этих двух конференций, доктор наук Оксана Пархоменко, сказала, что не помнит фамилии Кивы как участника этих мероприятий.

Научная статья Кивы на английском языке, предполагают журналисты, была переведена с помощью онлайн-переводчика, поскольку в ней "власть и правительство" - the government and the government, а "предотвращать и предупреждать" - to prevent and to prevent.

В справке от ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению", предоставленной депутатом для защиты диссертации, использована поддельная подпись, утверждают Bihus.info. Одну из них выдала ОО "Всеукраинская ассамблея докторов наук по государственному управлению".

Кроме того, в своей диссертации депутат употреблял вымышленные термины (центрально-фламандская государственная управленческая концепция) и неправильно ссылался на первоисточники.

Журналисты также подчеркнули, что активную научную работу Илья Кива начал вести только в те годы, когда стал народным депутатом от ОПЗЖ.

Напомним, что Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию единогласным решением членов комиссии «за». Защита работы под названием "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" состоялась в государственном Институте подготовки кадров госслужбы занятости. Журналистов на защиту не пускали.

Кандидат медицинских наук Александр Ябчанка сжег свою диссертацию в знак протеста против утверждения решения о защите кандидатской диссертации нардепом от ОПЗЖ Ильей Кивой.