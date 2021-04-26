Великобритания ввела санкции в отношении 14 россиян из-за коррупции

Санкции введены в отношении 22 лиц, причастных к широко известным коррупционным делам в РоSSии, Южной Африке, Южном Судане и Латинской Америке.

Великобритания ввела санкции в отношении 14 россиян из-за коррупции
Фото: eurointegration.com.ua

Великобритания ввела санкции против 22 человек, в том числе 14 граждан РоSSии, причастных к серьезной международной коррупции.

Об этом сообщает МИД Великобритании.

Согласно заявлению, санкции введены в отношении 22 лиц, причастных к широко известным коррупционным делам в РоSSии, Южной Африке, Южном Судане и Латинской Америке. В список санкций попали 14 россиян, в том числе Павел Карпов, Елена Химина, Дмитрий Клюев, Артем Кузнецов, Юлия Майорова, Андрей Павлов, Ольга Степанова и Олег Уржумцев. Они являются фигурантами "списка Магнитского" Евросоюза.

Станислав Гордиевский, Геннадий Плаксин, Владлен Степанов, Виктор Маркелов, Вячеслав Хлебников и Алексей Шешеня, которые также попали под санкции Великобритании, ранее были внесены в список санкций Минфина США.

Фигурантам списка запрещены денежные переводы через британские банки, а также въезд на территорию королевства.

О санкциях Великобритании в рамках нового режима глобальной борьбы с коррупцией объявил министр иностранных дел Доминик Рааб. Ранее министр обещал прекратить практику использования коррумпированных лицами британской юрисдикции в качестве места для хранения грязных денег.

Напомним, ранее Украина попросила западных союзников подготовить новые санкции против РоSSии в случае новой агрессии. В частности наказанием за нападение могло бы стать отключение РФ от системы международных межбанковских платежей SWIFT.

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