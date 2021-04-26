На Донбассе в результате минометного обстрела ранен украинский военный

Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Вследствие гранатометного обстрела украинских позиций на Донбассе ранен военнослужащий ВСУ, состояние здоровья защитника - удовлетворительное.

Об этом сообщает пресс-центр оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 26 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов позиций украинских защитников. Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил осколочное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Напомним, с начала этих суток, 26 апреля, на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.