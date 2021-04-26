Консультации политических советников "нормандской четверки" продолжаются, - украинская делегация в ТКГ

Очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференций запланировано на 28 апреля.

Консультации политических советников "нормандской четверки" продолжаются, - украинская делегация в ТКГ
Фото: slovoidilo.ua

Консультации на уровне политических советников "нормандской четверки" с целью возвращения к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня продолжаются.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников Н4, цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Международные партнеры Украины поддерживают это направление нашей политики", - говорится в сообщении.

Очередное заседание ТКГ в режиме видеоконференций запланировано на 28 апреля. На повестке дня вопрос нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение соблюдения режима прекращения огня; восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций; восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

Напомним, ранее сегодня резидент Владимир Зеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверку.

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