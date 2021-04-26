"СН" не дала подписей за проведение внеочередного заседания Рады по коронавирусу, - Порошенко

27 апреля состоится внеочередное заседание парламента, инициированное фракцией «Европейская Солидарность». Об этом Петр Порошенко сообщил в Facebook.

«Внеочередное заседание Рады, посвященное прекращению бездействия исполнительной власти в борьбе с пандемией, состоится завтра по требованию оппозиции. За поддержку требования о созыве мы благодарны всем фракциям Верховной Рады. Не благодарны лишь «слугам», потому что им безразлично, и они подписей не дали», - констатирует лидер партии «Европейская Солидарность».

«Уже сейчас при отсутствии вакцинации количество умерших от ковида украинцев, страшно сказать, приближается к пятидесяти тысячам. Между тем только пять! человек на всю Украину получили, как и положено, две порции вакцины. Эта пятерка и является оценкой некомпетентности, беспомощности и безответственности власти», - замечает экс-президент.

«С таким катастрофически низким уровнем вакцинации Украине мы обречены на четвертую и последующие волны. Поэтому крайне важным для парламента является научить и заставить исполнительную власть защитить страну. «Европейская Солидарность» предложила антиковидный план, в котором предусмотрела все: от закупки лекарств до изготовления украинской вакцины. Мы готовы голосовать не только за признание работы власти неудовлетворительной, но и за решительные шаги, которые предусматривают спасение украинский от пандемии», - отметил Петр Порошенко.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 27 апреля, двух внеочередных пленарных заседаний.