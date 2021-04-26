Оккупационные войска обстреляли из минометов Водяное

Обстрел был осуществлен с позиций в районе населенного пункта Пикузы, что на Приазовье.

Оккупационные войска обстреляли из минометов Водяное
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередном грубом нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации в районе линии разграничения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вечером, 24 апреля, около 21: 00, боевики обстреляли Водяное в Волновахском районе с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Обстрел был осуществлен с позиций оккупантов в районе населенного пункта Пикузы, что на Приазовье. При этом было выпущено 12 мин из минометов калибра 120 мм, 4 мины из миномета калибра 82 мм и осуществлено 12 выстрелов из СПГ, в результате чего были повреждены объекты критической инфраструктуры и частные хозяйства.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и убытки, причиненные домохозяйствам. По результатам верификации в адрес СММ ОБСЕ направлена нота с соответствующими доказательными материалами.

Украинская сторона СЦКК также информирует, что с начала текущего года в ОБСЕ было направлено 177 письменных обращений, в которых зафиксированы наиболее резонансные нарушения режима прекращения огня, связанные в том числе с обстрелами населенных пунктов на подконтрольной территории.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Украинская сторона СЦКК напоминает, что такие действия оккупантов несут прямую угрозу жизни и здоровью местного населения и дестабилизируют ситуацию в сфере безопасности вдоль всей линии разграничения. В очередной раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы", - отметили в штабе.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

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