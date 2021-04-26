СБУ разоблачила дельцов, подделывавших паспорта стран ЕС

Стоимость одного паспорта составляла $2,5 тыс.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегиональной организованной преступной группы, участники которой специализировались на незаконной переправке иностранцев и украинцев в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что группировка действовала в Черкасской и Закарпатской областях в течение последних трех лет. Дельцы изготавливали поддельные паспорта европейских государств и трудовые контракты.

"Ежемесячно «услугами» пользовалось от 5 до 10 клиентов. Стоимость одного поддельного паспорта составляла $2,5 тыс., стоимость «липового» трудового контракта - от 600 до 800 американских долларов", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители в ходе спецоперации задержали в Киевской области "на горячем" организатора преступной схемы. Он передавал иностранцам два поддельных паспорта. Задержанному сообщено о подозрении.

Фото: ssu.gov.ua

В ходе следственных действий по месту жительства участников группировки и адресам изготовления и хранения поддельных документов в Черкасской и Закарпатской областях изъяты: поддельные паспорта и трудовые контракты; средства связи и черновые записи; наличные, вероятно полученные преступным путем; другие доказательства.

Сейчас решается вопрос о сообщении еще трем участникам группировки.

Напомним, в феврале СБУ разоблачила аналогичную группировку в Запорожье.

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