Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины, - Кирилл Тимошенко

Количество туристов за последние три года выросло в 16 раз.

Заместитель руководителя Офиса Президента и координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил сообщил о том, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси побывали на предоткрытии мультимедийной выставки "Чернобыль. Путешествие" на столичном ВДНХ.

"Жизнь всегда побеждает. Пришло время говорить о новой жизни для Чернобыля", - заявил Тимошенко.

Он рассказал, что в павильоне №1 можно попасть в саму зону отчуждения, даже исследовать ее: "Все - благодаря современным технологиям. Здесь также множество видео, архивных фотографий, можно послушать человеческие истории, даже записать свои собственные мысли и переживания в видео- или аудиоформате. А еще - можно убедиться, что постепенно в зону отчуждения возвращается жизнь".

Тимошенко подчеркнул, что кроме фокуса на трагических последствиях, через 35 лет после Чернобыльской катастрофы по инициативе Офиса Президента начинается новый этап в истории зоны отчуждения.

"Украина работает над тем, чтобы эта территория стала не местом забвения, а точкой развития", - сказал заместитель руководителя ОП.

Так, Тимошенко отметил, что в Чернобыльской зоне уже работает первая солнечная электростанция Solar Chernobyl, есть возможности для создания новых подобных предприятий. Здесь большой потенциал для научно-исследовательских экспедиций. Количество туристов за последние три года выросло в 16 раз. Интересным направлением для инвестиций является кинопроизводство.

"Одним из основных символов развития всегда являются дороги. В этом году в Чернобыльской зоне отчуждения стартовала программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка". За три последующих года планируем обновить здесь основные трассы, чтобы был доступ и для туристов, и для экологов, природоохранителей, ученых. В планах - также построить современный КПП с музеем, места отдыха", - сообщил Тимошенко.

По его словам, постепенно Чернобыль становится одним из туристических магнитов Украины.

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