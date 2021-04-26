Пиротехников ГСЧС неподалеку от Гнутова эвакуировали с места проведения разминирования из-за обстрелов

В конце марта пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приступили к очередной фазе разминирования на участке Гнутово, что на Донетчине.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Работы продолжаются каждый день. Однако ситуация осложняется тем, что участок расположен вблизи линии разграничения.

"Каждый день пиротехники рискуют собственной жизнью, ведь вместе с опасностью мин и снарядов, которые извлекают специалисты, добавляется еще и риск оказаться под вражеским огнем", - отметили в ГСЧС.

Фото: dsns.gov.ua

Так, сегодня, 26 апреля, примерно с 8:00 до 8:40 утра состоялись обстрелы садового общества возле с. Гнутово. Место обстрела непосредственно у поля, на котором выполняют работы пиротехнические подразделения. На момент обстрела на месте находились 23 представителя ГСЧС и 5 единиц техники. Спасатели должны были немедленно остановить работы и покинуть опасный участок.

В настоящее время работы приостановлены, личный состав пиротехнических подразделений ГСЧС эвакуирован с места происшествия. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, летом 2019 года командование операции Объединенных сил закрыло КПВВ "Гнутово" из-за детонации боеприпасов после возгорания сухой травы неподалеку от КПВВ.