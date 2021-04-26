Оккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским морем

Аксенов заявил, что в июне станет известно, можно ли ее добывать и пить.

Оккупационная власть Крыма заявила о "приличных объемах" пресной воды под Азовским морем
Фото: svpressa.ru

Оккупационная власть Крыма заявила, что под Азовским морем находятся "приличные объемы" пресной воды. Руководитель роSSийской оккупационной администрации Сергей Аксенов заявил, что в июне станет понятно, какая перспектива добычи этой воды из-под моря.

"То, что какая-то вода есть, да, первые исследования показывают, что есть палеорусла реки Дон. Какого качества это вода, которой дебит там возможно добывать, пока никто не знает. Но главный вопрос все-таки качество. Объемы приличные на самом деле, а вот насколько она пригодна для подачи в систему водоснабжения, пока никто не скажет. Надо проводить исследования, дальше будет видно", - цитирует Аксенова "Крыминформ".

Напомним, что в мае 2014 года, после захвата Крыма Россией, Украина прекратила поставки воды в автономию по Северо-Крымскому каналу. За последующие годы запасы пресной воды на полуострове почти иссякли, а также в городах водоснабжение ограничили несколькими часами в сутки.

РоSSия пытается найти дополнительные запасы воды, и в конце 2020 года президент РоSSии Владимир Путин впервые заявил о возможности добычи воды из-под Азовского моря.

Азовское море является внутренним морем Украины и РоSSии, использование его акватории регламентируется двусторонними договорами от 1993 года - соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и от 2003 года - договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

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