В Казахстане начали прививать от ковида собственной вакциной, не прошедшей третью фазу испытаний

В Казахстане с 26 апреля начали делать прививки от коронавирусной болезни собственной вакциной QazVac, которая еще не прошла третью фазу испытаний.

Как сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана, третья стадия испытаний казахстанской вакцины уже прошла 50% субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и ее завершение планируется 25 июня. Несмотря на это, ориентируясь на отчеты по результатам III фаз и промежуточный отчет III фазы, вакцину разрешили для использования.

Одним из первых вакцинировался министр здравоохранения Алексей Цой.

QazVac - инактивированная вакцина, в основе которой используется убитый болезнетворный коронавирус. Ее разработали в местном Научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности.

Казахстан утверждает, что эффективность вакцины превышает 90%.

Напомним, что президента Казахстана вакцинировали от COVID-19 роSSийским "Спутником V".

Общее количество вакцинированных в Казахстане приближается к 900 тысячам человек.