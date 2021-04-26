Кличко почтил память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы

48 тысяч киевлян получат материальную помощь от города к годовщине катастрофы.

Кличко почтил память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
Фото: kiev.klichko.org

В 35-ю годовщину аварии на ЧАЭС мэр Киева Виталий Кличко вместе с киевлянами-ликвидаторами почтил память жертв катастрофы.

«Сегодня мы чтим память ликвидаторов страшной аварии мирового масштаба. Людей, которые ценой собственного здоровья и жизни боролись с последствиями техногенной катастрофы, произошедшей 35 лет назад в Чернобыле. Более 600 тысяч людей тогда приняли участие в ликвидации аварии - боролись с огнем и расчищали завалы. Киев одним из первых присоединился к ликвидации последствий катастрофы. Его спасатели были задействованы на всех работах. И столица стала тогда новым домом для тысяч людей, которых отселили из Чернобыльской зоны. Мы должны помнить тех, кто защитил нас от смертельной угрозы», - подчеркнул мэр Киева.

Кличко принял участие в церемонии у мемориального комплекса «Памятник жертвам Чернобыльской катастрофы», недавно обновленного при содействии городских властей. Он получил от чернобыльцев награду «Народный герой Чернобыля» за помощь в сооружении мемориального комплекса и за постоянную социальную поддержку героев-ликвидаторов и членов их семей. Награду городскому голове вручил глава общественной организации «Пожарные Чернобыля» Иван Ковальчук.

Кличко отметил, что город делает все возможное для поддержки пострадавших от аварии на ЧАЭС, проживающих в Киеве.

«Столичная власть постоянно работает над обеспечением медицинской помощи ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС. И продолжает выделять квартиры чернобыльцам, финансируя эту программу за средства городского бюджета. Мы благодарны за их подвиг и отвагу! Чтим память тех, чью жизнь забрала Чернобыльская авария», - подчеркнул Виталий Кличко

Напомним, ранее Кличко сообщил, что 48 тысяч киевлян получат материальную помощь от города к годовщине катастрофы.

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