Зеленский: ТКГ почти согласовала установление режима тишины на Донбассе

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия на Пасху.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

Об этом он сообщил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень у этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил он.

Напомним, 22 июля прошлого года ТКГ договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Уже по состоянию на 3 сентября миссия ОБСЕ обнаружила более 900 нарушений "всеобъемлющего перемирия". Нарушения продолжались и в дальнейшем.