Зеленский: ТКГ почти согласовала установление режима тишины на Донбассе

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия на Пасху.

Зеленский: ТКГ почти согласовала установление режима тишины на Донбассе
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент Владимир Зеленский заявил, что Трехсторонняя контактная группа почти завершила согласование "пасхального перемирия" на Донбассе.

Об этом он сообщил на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет еще завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень у этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил он.

Напомним, 22 июля прошлого года ТКГ договорилась о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 00:01 27 июля. Уже по состоянию на 3 сентября миссия ОБСЕ обнаружила более 900 нарушений "всеобъемлющего перемирия". Нарушения продолжались и в дальнейшем.

В начале марта этого года оккупационная власть "ДНР" заявила о выходе из перемирия и позволила наемникам РФ открывать "предупредительный огонь".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Латвия решила выслать роSSийского дипломата в знак солидарности с ЧехиейЛатвия решила выслать роSSийского дипломата в знак солидарности с Чехией
Блок рекламы


Похожие новости
Кличко почтил память ликвидаторов Чернобыльской катастрофыКличко почтил память ликвидаторов Чернобыльской катастрофы
Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с ПутинымЗеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным
Зеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛОЗеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛО
Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"
Зеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверкуЗеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверку
Зеленский сменил глав СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областяхЗеленский сменил глав СБУ в Киеве, Киевской и Ивано-Франковской областях
Оккупанты на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огняОккупанты на Донбассе 21 раз нарушили режим прекращения огня
Зеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабандыЗеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабанды
Оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Вследствие обстрела на Донбассе погиб украинский военный (обновлено)Вследствие обстрела на Донбассе погиб украинский военный (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости