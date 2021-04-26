Дело против сына Гладковского передали в суд

Его будут судить за злоупотребление влиянием.

Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд уголовное дело против Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя главы СНБО и владельца корпорации "Богдан" Олега Гладковского.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Он является фигурантом дела ООО "Оптимумспецдеталь" и подозревается в злоупотреблении влиянием (ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса).

По данным следствия, усилиями Гладковского-младшего в 2015-2017 годах ООО "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это он должен был получать половину от общей суммы прибыли участников схемы. Таким образом, только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды.

Дело против Гладковского было готово к передаче в суд еще в конце прошлого года, но он получил обвинительный акт только после того, как его объявили в розыск.

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" возник громкий коррупционный скандал.

Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверяли, и иногда в Украину попадал обычный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанили между участниками схемы.

Основными фигурантами расследования является владелец компании "Оптимумспецдеталь" Андрей Рогоза и его бизнес-партнеры Виталий Жуков и Игорь Гладковский, сын первого заместителя главы СНБО Олега Гладковского.

Игорь Гладковский назвал это расследование фейком, но, несмотря на это, его отец Олег Гладковский был освобожден от должности первого заместителя секретаря СНБО, а делом занялось НАБУ.

Жуков пошел на соглашение со следствием, но его пока не утвердил Высший антикоррупционный суд.

Всего следствие установило восьмерых участников схемы, реализованной при участии ООО "Оптимумспецдеталь". По состоянию на конец апреля два человека осуждены, четверо - на скамье подсудимых. Еще двое остаются подозреваемыми.