Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным

"Все идет к тому, что эта встреча состоится".

Зеленский поручил Ермаку организовать встречу с Путиным
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом Зеленский сказал на брифинге во время посещения Чернобыльской зоны.

"Все идет к тому, что эта встреча состоится. Я предложил встретиться на Донбассе. Президент РоSSийской Федерации подтвердил желание встретиться, но предложил мне встретиться в Москве. Я уже поставил задачу руководителю Офиса президента, чтобы он связывался с администрацией президента Путина, и они нашли понимание о сроках и месте или городе, где мы можем встретиться", - сказал президент Украины.

Он добавил, что место и дата встречи - это детали, а имеет значение ее суть.

Напомним, что на прошлой неделе Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" - "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является РоSSия. Это первое. А второе - если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Зеленский назвал это условие недопустимым. По его словам, он хочет встретиться именно с Путиным, а не с террористами.

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