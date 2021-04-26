"Батькивщина" будет инициировать увольнение главы аграрного комитета, - Тимошенко

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что фракция будет инициировать увольнение Николая Сольского с должности главы аграрного комитета Верховной Рады. Об этом она заявила на брифинге по результатам заседания Согласительного совета.

Лидер «Батькивщины» рассказала о преступной схеме, жертвами которой стали 425 владельцев паев в Киевской области. По ее словам, крестьяне объединились в кооператив «Новоселицкий», закупили технику и хозяйничали на земле. Но заработанные ими деньги и даже зерно из зернохранилищ отобрали рейдеры, которые зарегистрировали через «черного регистратора» компанию с аналогичным названием и оформили все паи и активы на себя.

«За этой преступной компанией стоит глава аграрного комитета Верховной Рады Николай Сольский, который в парламенте проталкивает законы о распродаже земли, и его сообщники. Выяснилось, что по всей стране рейдеры охотятся на крестьянские кооперативы. Таким образом у людей только эта группа сейчас забирает минимум 300 тысяч гектаров земли. Поэтому эти «дельцы» ждут, когда с 1 июля начнет действовать закон о распродаже земли, чтобы за коррупционные средства выкупить эту землю в свою собственность», - пояснила Юлия Тимошенко.

Она также отметила, что Министерство юстиции по обращению обманутых владельцев паев, рассмотрев все обстоятельства дела, аннулировало действия «черного регистратора», однако сейчас в Хозяйственном суде г. Киева рассматривается дело об отмене решения Минюста в пользу рейдеров. Команда «Батькивщины» внимательно следит за ситуацией и приложит все усилия для восстановления справедливости.

«Вот так живет и так рейдерит всю страну действующая власть. Поэтому понятно, почему они протягивают закон о продаже земли. Однако наша команда внесет постановление об увольнении Сольского с должности главы аграрного комитета. Мы обратимся к президенту и Кабмину по этому вопросу и таким образом проверим - если они не будут реагировать, это означает, что они сообщники в этом деле. Также мы зарегистрируем постановление о создании ВСК, которая начнет разбираться со всем рейдерством по стране. Мы будем вместе с людьми бороться и не оставим без внимания ни рейдерские захваты, ни другие преступления против украинцев», - заверила лидер «Батькивщины».