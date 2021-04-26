Глава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к Лукашенко

"Если человек просит исключить, не надо обременять друг друга".

Глава "Слуги народа" призвал исключить из фракции депутата, который ездил к Лукашенко
Фото: Макс Требухов

Глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал коллег по фракции исключить из нее депутата, который ездил к Александру Лукашенко.

Об этом Корниенко сказал на брифинге в понедельник.

"Относительно господина Шевченко, - продолжается сбор подписей за исключение из фракции. Я подписался "за" и советую это всем коллегам делать, несмотря на ту дискуссию, которая публично идет во фракции. Определенные депутаты не поддерживают это решение, говорят, что он сам должен уйти . Я думаю, если человек просит исключить, не надо обременять друг друга последующим сосуществованием", - сказал Корниенко.

Напомним, что 20 апреля Александр Лукашенко встретился с украинским депутатом Евгением Шевченко в президентском дворце. Парламентарий поехал в Минск несмотря на то, что политические отношения между Украиной и Беларусью осенью 2020 года были поставлены на паузу ввиду решения не признавать победу Лукашенко на президентских выборах.

Евгений Шевченко имеет скандальную репутацию. В частности, он участвовал в телешоу роSSийских пропагандистов, ностальгировал по советской медицине.

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