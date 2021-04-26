Аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года, - СБУ

Секретные документы КГБ выложены в открытый доступ.

Аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года, - СБУ
Фото: Пресцентр СБУ

Архивные дела свидетельствуют, что аварии на Чернобыльской атомной электростанции случались и до 26 апреля 1986 года.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

В спецслужбе напомнили, что Государственный архив СБУ публикует секретные документы КГБ: самый первый доклад «наверх» о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова, переговоры операторов станции в момент аварии, эвакуация почти 45 тыс. жителей Припяти и прилегающих районов.

Однако есть и другие малоизвестные факты, скрывавшиеся советской властью.

Так, в 1982 году на 1 энергоблоке ЧАЭС произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным «приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов». В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках, информируют в СБУ.

Отмечается, что в 1983-м руководство Москвы получило информацию, что ЧАЭС является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности. В случае аварии радиоактивность оценивалась «в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки».

После аварии советская власть искала разные «теории заговора», но не признавала реальности. Уже 27 апреля был готов перечень «неблагонадежных» жителей Припяти, иностранных делегаций, которые посещали ЧАЭС, а также «сектантов, представителей немецкой национальности и тех, кто переписывается за границу». А потом появляются документы, что «националисты» хотели получить образцы зараженной почвы с помощью «агентурной сети в Киеве», чтобы дискредитировать советское руководство в мире.

По данным СБУ, 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

В октябре 1987 года корреспондент французской газеты Жан Пьер Водон пытался вывезти за границу образцы почвы и воды из Припяти. Однако в секретном докладе КГБ отчитался об успешной спецоперации: взятые иностранцем образцы были подменены на радиоактивно чистые.

Больше фактов об аварии можно узнать в двух сборниках «Чернобыльское досье КГБ», подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти. Они размещены в свободном доступе по ссылкам: первая книга bit.ly/3fEBiAG; вторая книга bit.ly/3hCFMJD

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