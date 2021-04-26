Румыния решила выслать помощника военного атташе РФ

Его деятельность признали не соответствующей Венской конвенции.

Румыния решила выслать помощника военного атташе РФ
Фото: ukrinform.ua

Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе РоSSии Алексея Гришаева.

Об этом сообщило государственное агентство Agerpress со ссылкой на коммюнике Министерства иностранных дел Румынии.

Деятельность помощника атташе признана противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

О высылке работника посольства сообщили послу РоSSии Валерию Кузьмину.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила, что из Праги должны выехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.

Чехия также призвала страны-члены Европейского Союза и НАТО высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.

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