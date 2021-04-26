Украинские военные провели учения по обороне морского побережья

Артиллеристы Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины провели учения по прикрытию побережья.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС ВСУ.

"В Одесской и Николаевской областях подразделения отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова Командования морской пехоты ВМС ВСУ провели тактико-специальные занятия по приведению подразделений в боевую готовность. Артиллеристы тренировались выполнять задания в условиях ведения боевых действий при обороне морского побережья", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время полевой выучки военнослужащие совершенствовали практические навыки по организации взаимодействия, тренировались действовать по установленному сигналу, осуществляли марш в определенные районы, проводили подготовку к огневому поражению целей, осуществляли межпозиционные перемещения, а также отработали специальные нормативы. Кроме того, артиллеристы отработали вопросы выбора, подготовки, занятия основной и запасных огневых позиций, их оборудования и маскировки.

"Подобные учения позволяют наладить эффективное взаимодействие и в случае необходимости успешно выполнить поставленные задачи по нанесению огневого поражения, а также не допустить высадки морского десанта противником на нашем побережье", - отмечают в командовании ВМС.

Как сообщалось, ранее в апреле военные корабли Украины и Румынии провели совместные учения в Черном море.