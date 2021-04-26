В правительственном плане вакцинации на 2021 год отсутствуют анонсированные 10 миллионов доз Pfizer, - Порошенко

В правительственном плане вакцинации на 2021 год отсутствуют анонсированные 10 миллионов доз Pfizer. На это во время согласительного совета обратил внимание экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко. Он в очередной раз призвал немедленно провести внеочередное заседание Верховной Рады по вопросам противодействия пандемии и заслушать отчет власти.

«Украина стремительно приближается к количеству умерших от коронавируса в пятьдесят тысяч. И это при том, что год назад кто-то называл себя «мастером спорта по борьбе с коронавирусом» и обещал, что Украина будет среди лидеров мира по вакцинации. Сколько еще должно умереть людей от ковида, чтобы власть поняла свою ответственность за преступное бездействие?» - отметил лидер « ЕС ».

Порошенко констатировал, что сейчас из более чем сорока миллионов украинцев провакцинировано 527 тысяч.

«За последние сутки провакцинированы 1114 украинцев. Эта цифра и является оценкой беспомощности и бездействия власти», - убежден Петр Порошенко.

«На днях глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет принимать только вакцинированных вакцинами, которые прошли сертификацию в соответствующем европейском агентстве. Украинская власть де-факто приостановила безвиз», - считает экс-президент.

«На прошлой неделе мы прочитали правительственный план вакцинации, и мы не нашли там вакцин, которые были представлены Зеленским с такой помпой. На сегодня в стране есть 117 тысяч доз вакцин Pfizer, но они пришли по линии международной бесплатной помощи. И с ними уже начали происходить непонятные вещи», - замечает Петр Порошенко.

Он обнародовал официальные данные Минздрава о людях, вакцинированных Pfizer. «Среди них люди старше 80 лет по возрасту - 1. Или 0,01%. Медицинские работники - 400, или 3%. И по странной категории «другие» провакцинировано 9641, или уже такие символические 73%. Что это за «другие»? Я требую, чтобы общество и парламент были обязательно проинформированы и были развеяны любые подозрения относительно этой ужасной статистики», - подчеркнул лидер партии.

Он также призвал на внеочередном заседании по вопросам коронавируса, инициированном «Евросолидарностью», рассмотреть проект постановления Верховной Рады о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов государственной власти.

«Первый пункт - обеспечение равного доступа населения к безопасным и качественным вакцинам для организации профилактики коронавирусной болезни», - отметил Порошенко.

Он также призвал признать ненадлежащим и неудовлетворительным состояние выполнения постановления Верховной Рады, принятого 20 октября 2020 года.

«Ответственность правительства за фактический срыв массовой кампании вакцинации, в том числе и коммуникационной стратегии, где продвигать это должны не аферисты из наблюдательных советов, которых поставили туда и которые тянут за собой членов своих семей. А профессиональные врачи, которые должны обоснованно доказать необходимость проведенных указанных изменений вакцинации», - резюмировал экс-президент.