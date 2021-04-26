"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык

Партия подает законопроект в Верховную Раду.

"Голос" предлагает пять шагов для разрешения кризисов в медицине и экономике, - Рудык
Фото: facebook/Кіра Рудик

За время пандемии коронавируса власть доказала свою несостоятельность в организации противодействия распространению COVID-19 и преодолению последствий эпидемии в экономике и медицине. Об этом заявила лидер "Голоса" Кира Рудык, сообщает пресс-служба политсилы.

"Стране нужен прагматичный и профессиональный план преодоления кризиса. Поэтому мы с коллегами регистрируем проект постановления Верховной Рады о первоочередных шагах, которые должна сделать власть для преодоления медицинского кризиса. Кроме того, "Голос" предложил антикризисный экономический план и предлагает коллегам в Раде поддержать его" , - заявила Рудык.

По ее мнению, для стабилизации ситуации в экономике и медицинской сфере нужно предпринять пять неотложных шагов.

"Первый - отставка Максима Степанова, который полностью провалил работу в должности министра. Провалена и организация вакцинации и обеспечение больниц. Хотя Верховная Рада с этим решением запаздывает почти на год, но лучше поздно, чем никогда", - заявила Рудык.

Вторым шагом, по ее убеждению, должна быть полная ревизия работы Минздрава, который "тотально провалил организацию лечения от коронавируса, а также своевременную организацию массовой вакцинации". Рудык считает, что Офис генерального прокурора должен расследовать факты нарушения при использовании средств Фонда борьбы с коронавирусом, установленные Государственной аудиторской службой Украины.

"Третий - создание реалистичного плана вакцинации, подкрепленного реальными соглашениями с поставщиками, а также проведение адекватной информационной кампании. Потому что без массовой вакцинации населения никакие локдауны не помогут", - пояснила депутат.

Четвертый шаг - обеспечение больниц кислородом и всем необходимым оборудованием, обеспечение всех медицинских работников дополнительными выплатами, а также - без проволочек выплаты больничных в случае болезни коронавирусом, добавила Рудык.

"И пятый шаг - по порядку, а не по значению - поддержка экономики на время карантина. Антикризисный пакет "Голоса" для экономики - законопроект №5346 - поддержали более 20 бизнес-ассоциаций, сотни предпринимателей, за которыми стоят десятки тысяч работников . Он должен быть проголосован Верховной Радой. Мы должны действовать быстро и эффективно, чтобы выйти из этого кризиса сильнее как государство и общество!", - резюмировала политик.

Напомним, ранее партия "Голос" зарегистрировала законопроект №5346, который предусматривает поддержку бизнеса на время локдауна.

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