"Слуга народа" собирает подписи за назначение Галущенко министром энергетики

Фото: Facebook Герман Галущенко

Фракция "Слуга народа" начала сбор подписей за назначение вице-президента "Энергоатома" Германа Галущенко министром энергетики. Об этом сообщила народный депутат Евгения Кравчук, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас собираем подписи для представления от фракции относительно кандидатуры Германа Галущенко. Процедура достаточно четко предусмотрена Конституцией: сначала должно быть представление от фракции, затем его вносит в Верховную Раду премьер-министр, его рассматривает профильный комитет, и уже после этого представление может вноситься в зал парламента", - сказала Кравчук.

На прошлой неделе Галущенко общался со "слугами" на заседании фракции. О том, что нынешнему и.о. министра Юрию Витренко ищут замену, LB.ua писал 7 апреля. Сначала сообщалось, что рассматривают пять кандидатур. Однако затем основным претендентом определили кандидатуру Галущенко.

Галущенко - юрист с многолетним стажем. Работал в прокуратуре, Министерстве иностранных дел.

До 2020 года Галущенко уже работал в "Энергоатоме". Когда сейчас подсанкционный депутат Андрей Деркач в 2006-2007 годах возглавлял "Энергоатом", Галущенко руководил юридической службой компании.

Среди причин решения о замене главы министерства энергетики источники называли то, что Витренко якобы не смог найти общего языка с главой правительства, а также в нем "разочаровались" на Банковой. Сам и.о. министра оба тезиса отверг и заявил, что продолжает выполнять свои обязанности.

Напомним, Витренко настойчиво пытались сделать министром энергетики, но парламент дважды отказался это делать. После второй неудачной попытки назначения в "Слуге народа" сообщили, что в третий раз будут вносить его кандидатуру. А в случае, если его не назначат, Витренко может получить новую должность - члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с перспективой возглавить комиссию.

Однако вносить третье постановление о его назначении в зал Верховной Рады в третий раз не пришлось - вместо этого парламент принял поправки в закон о госслужбе, которые наделили Витренко в статусе исполняющего обязанности всеми полноценными министерскими полномочиями.