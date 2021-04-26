Главы правительств Вышеградской четверки соберутся на экстренное заседание из-за РоSSии

Целью виртуальной встречи станет координация внешней политики в регионе.

Главы правительств Вышеградской четверки соберутся на экстренное заседание из-за РоSSии
Фото: visegradplus.org

Главы правительств стран Вышеградской четверки (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) соберутся в понедельник на экстренное заседание в формате видеоконференции из-за РоSSии.

Ее целью станет координация внешней политики в регионе и выражение солидарности с Чехией, сообщает "Радио Польша".

Заседание созвал польский премьер Матеуш Моравецкий. Оно будет посвящено также эскалации Россией ситуации в Украине и Беларуси, а также сотрудничеству стран Вышеградской четверки в укреплении безопасности в регионе.

"Целью является, прежде всего, координация внешней политики в нашем регионе. Мы будем делать дальнейшие шаги, если они будут нужны, потому что роSSийская политика, к сожалению, все еще имеет признаки агрессивности: то, что россияне делают в Украине, что делают в Беларуси - хотя они, конечно, делают это там руками Александра Лукашенко, - те попытки дестабилизации стран Балтии, а также попытки дестабилизации Польши", - пояснил цель заседания польский вице-министр Павел Яблонский.

Польша, как подчеркнул он, будет принимать «адекватные меры» вместе со своими союзниками.

"Мы уже выслали роSSийских дипломатов на прошлой неделе, и Чехия сделала то же, Словакия сделала то же, то же сделали страны Балтии. При необходимости также будут приняты дальнейшие действия этого рода", - подчеркнул Яблонский. Он также добавил, что не исключает действий санкционного характера на уровне Европейского Союза.

Напомним, что 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека.

По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила, что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.

Чехия также обратилась к странам-членам Европейского Союза и НАТО с просьбой высылать из страны роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.

23 апреля Латвия, Литва и Эстония объявили, что высылают роSSийских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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