Зеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛО

"Я не намерен разговаривать с террористами, это просто невозможно".

Зеленский отверг требование Путина о переговорах с главарями ОРДЛО
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что не будет встречаться и вести переговоры с главарями оккупационной администрации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, комментируя требование президента РоSSии Владимира Путина.

На прошлой неделе Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Президент РоSSии в ответ сказал, что Зеленский должен сначала провести мирные переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", а если хочет поговорить о роSSийско-украинских отношениях - то может приехать в Москву в любое время.

"Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями "республик" - "ЛНР" и "ДНР", а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является РоSSия. Это первое. А второе - если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста, мы примем Президента Украины в Москве в любое удобное для него время", - сказал Путин.

Зеленский назвал это условие недопустимым.

"Я не намерен разговаривать с террористами, это просто невозможно в моем положении", - сказал президент Украины.

Он настаивает, что хочет двусторонней встречи именно с Путиным. "Нас волнует не место проведения, а содержание", - сказал Зеленский.

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