Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"

Президент предупредил, что угроза постоянна и никуда не делась.

Зеленский признал отвод роSSийских войск "маленькой победой"
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Владимир Зеленский назвал отвод роSSийских войск от границ "маленькой победой" для Украины и ее союзников.

В интервью Financial Times он сказал, что "это шаг от эмоционального состояния к какому-то прагматическому решению", на которое Украина рассчитывает в вопросе войны в Донбассе.

При этом Зеленский признал, что угроза со стороны РоSSии никуда не делась. "Конечно, существует постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно на Донбассе, и роSSийская армия, мы все знаем это, - очень мощная сила", - сказал президент Украины.

По его мнению, сосредоточение рекордного количества роSSийских войск на границах с Украиной в марте-апреле 2021 года было психологическим давлением. В то же время он предупредил, что Украина готова к неприятным сюрпризам.

"Наша армию очень сильна, и мы готовы ответить на любую угрозу агрессии", - сказал Зеленский.

Напомним, что в марте РоSSия начала стягивать войска к границе с Украиной, а также в оккупированный Крым. По некоторым данным, группировка насчитывала 150 тысяч военных.

22 апреля РоSSия объявила о завершении "внезапной проверки боеготовности", под предлогом которой стянула войска к границам Украины, и на следующий день начала возвращать войска в места постоянной дислокации.

В то же время военные аналитики отмечают, что в мае 2014-го РФ также заявляла об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрел украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

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