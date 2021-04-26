Зеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверку

Украина хочет привлечь к переговорам США, Великобританию и Канаду.

Зеленский призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверку
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times призвал изменить Минские соглашения и расширить нормандскую четверку.

"Я участвую в процессе, разработанном еще до моего прихода", - сказал Зеленский. По его мнению, Минские соглашения недостаточно гибки и не соответствуют сегодняшней ситуации.

Он сказал, что видит два выхода: или изменить их, или отказаться от них вообще и принять какой-то другой формат мирного урегулирования. При этом Зеленский призвал действовать быстро, потому что "мы ежедневно теряем людей".

Президент Украины также предложил "расширить и углубить" нормандский формат мирных переговоров, к которому сейчас в качестве посредников между Украиной и Россией привлечены Франция и Германия. По его мнению, "четверка" могла бы стать "семеркой" за счет США, Канады и Великобритании.

Напомним, что президент Владимир Зеленский еще в 2019 году говорил о желании изменить 9-й пункт Минских соглашений, где прописан вопрос возврата Украине контроля над границей между оккупированными районами Донбасса и Россией.

В нынешней редакции Минских соглашений говорится, что контроль над границей Украина начнет получать только после проведения выборов.

РоSSия категорически отказывается от любых, даже косметических изменений Минских соглашений. Президент РоSSии Владимир Путин объяснял, что изменение одного пункта может повлечь за собой изменение и других. В связи с этим он исключил возможность изменения Минских соглашений.

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