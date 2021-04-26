В Чехии умер ученый Иван Гавел - брат Вацлава Гавела

Вместе с Вацлавом Гавелом в 1989 году он стоял у истоков политического движения "Гражданский форум".

На 83-м году жизни в Чехии умер писатель, ученый, общественный и политический деятель Иван Гавел - младший брат бывшего президента Чешской республики Вацлава Гавела.

Об этом со ссылкой на чешские СМИ сообщает Радио Свобода.

Иван Гавел вместе с Вацлавом Гавелом в 1989 году стоял у истоков политического движения "Гражданский форум".

Падение коммунистического режима позволило Ивану Гавелу вернуться к научной и педагогической работе в пражском Карловом университете. В 1990 году он основал Центр теоретических исследований.

Иван Гавел был исследователем когнитивистики, математической логики, искусственного интеллекта и философии науки.

Является автором ряда научных работ, также входил в редакцию журнала Vesm?r ("Вселенная"), тесно сотрудничал с пражской библиотекой Вацлава Гавела.