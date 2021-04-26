"Заявления Путина о защите русскоязычных - глубокая фальшь", - Кравчук

Последствия агрессии РоSSии против Украины - 15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.

"Заявления Путина о защите русскоязычных - глубокая фальшь", - Кравчук
Фото: sng.fm

Заявления Владимира Путина о том, что своими действиями на востоке Украины РФ защищает русскоязычных людей - это глубокая фальшь. Последствия агрессии РоSSии против Украины - 15 тыс. погибших и 1,6 млн переселенцев.

Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, передает РБК-Украина.

"Разглагольствования роSSийской власти, в частности, и господина Путина, о том, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" - это глубокая фальшь. 1,6 млн живых страдальцев, плюс убитые на той территории. Поэтому надо прекратить эту ложь и начать трудный путь к миру", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Дом".

Леонид Кравчук призвал россиян больше внимания уделять своим внутренним проблемам, а не событиям в Украине.

"Разрушенные дома, разрушенная инфраструктура, переселенцы уехали и сегодня живут в других регионах Украины - и не только Украины. Они не имеют всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей все - русскоязычные, и большая часть - этнические русские", - сказал Кравчук.

Как сообщалось, несмотря на заявления об отводе войск, РоSSия скрыто усиливает позиции на Донбассе.

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