Большинство украинцев до сих пор считают Чернобыльскую АЭС опасной, - опрос

Около трети опрошенных считают этот объект безопасным.

Более половины граждан (56%) считают Чернобыльскую атомную электростанцию опасной на сегодняшний день. Около трети опрошенных (30,9%) считают этот объект безопасным, а 13,1% затруднились ответить на этот вопрос.

Такие данные были получены в результате социологического исследования «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан», проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Напомним, что презентация второй части социологического исследования «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан», посвященной экологическим аспектам энергетики, состоится онлайн 27 апреля (вторник) в 11:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Полный отчет по результатам исследования «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан» смотрите по ссылке.

Исследование «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан» было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в ноябре-декабре 2020 года. В ходе исследования было проведено пять фокус-групповых дискуссий в центральном (г. Киев), западном (г. Львов), восточном (г. Днепр), Южном (г. Одесса) и северном (г. Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с местом проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Блок рекламы


Похожие новости
Патриарх Варфоломей в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал обратиться к безопасной энергетикеПатриарх Варфоломей в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал обратиться к безопасной энергетике
Фонд Порошенко передаст от волонтеров и неравнодушных украинцев 5 тысяч пасхальных наборов малообеспеченнымФонд Порошенко передаст от волонтеров и неравнодушных украинцев 5 тысяч пасхальных наборов малообеспеченным
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
"Слуга народа" Шевченко, ездивший к Лукашенко, попросил исключить его из фракции"Слуга народа" Шевченко, ездивший к Лукашенко, попросил исключить его из фракции
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Украина попросила отключить РоSSию от SWIFT в случае новой агрессииУкраина попросила отключить РоSSию от SWIFT в случае новой агрессии
Шмыгаль призвал украинцев оставаться дома на майские праздникиШмыгаль призвал украинцев оставаться дома на майские праздники
Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"Нардеп Шевченко на встрече с Лукашенко: "36% украинцев хотели бы видеть вас своим президентом"
Главный санврач назвал вакцинацию за деньги криминалом и попросил сообщать о таких фактах в полициюГлавный санврач назвал вакцинацию за деньги криминалом и попросил сообщать о таких фактах в полицию
Зеленский напомнил о причастности украинцев к полету вертолета на МарсеЗеленский напомнил о причастности украинцев к полету вертолета на Марсе
Последние новости
Подгружаем последние новости