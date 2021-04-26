Большинство украинцев до сих пор считают Чернобыльскую АЭС опасной, - опрос

Более половины граждан (56%) считают Чернобыльскую атомную электростанцию опасной на сегодняшний день. Около трети опрошенных (30,9%) считают этот объект безопасным, а 13,1% затруднились ответить на этот вопрос.

Такие данные были получены в результате социологического исследования «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан», проведенного Институтом Горшенина и Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине.

Напомним, что презентация второй части социологического исследования «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан», посвященной экологическим аспектам энергетики, состоится онлайн 27 апреля (вторник) в 11:00. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Полный отчет по результатам исследования «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан» смотрите по ссылке.

Исследование «Экологические тренды в Украине: взгляд граждан» было проведено Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Украине в ноябре-декабре 2020 года. В ходе исследования было проведено пять фокус-групповых дискуссий в центральном (г. Киев), западном (г. Львов), восточном (г. Днепр), Южном (г. Одесса) и северном (г. Чернигов) регионах Украины, а также личные интервью (face-to-face) в соответствии с местом проживания респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, АР Крым, города Севастополя) по квотам: регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,2%.