Патриарх Варфоломей в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал обратиться к безопасной энергетике

Вселенский Патриарх считает, что люди должны научиться говорить «да!» альтернативной системе ценностей.

Патриарх Варфоломей в годовщину Чернобыльской катастрофы призвал обратиться к безопасной энергетике

Украина и украинский народ претерпели самую страшную ядерную катастрофу в истории - на Чернобыльской атомной станции.

Об этом заявил Вселенский Патриарх Варфоломей в специальном видеообращении к дискуссии Киевского форума по безопасности, организованной Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину».

«Сегодня, ровно через 35 лет, когда православные христиане вновь вступили в Неделю Святых Страстей нашего Спасителя, отголосок тех взрывов - последствия которых ощущались далеко в бывшем тогда Советском Союзе, - все еще раздается в наших умах и наших сердцах», - сказал он.

«В эту печальную годовщину мы оплакиваем жертв катастрофы, которая не только распространилась на соседние с Украиной страны на севере и западе, но и оказала влияние на широкий регион на юге и востоке, порождая волны экологического разрушения, необратимый ущерб для здоровья и потери человеческих жизней», - добавил Вселенский Патриарх.

Он отметил, что на протяжении 1950-х и 1960-х годов использование ядерной энергии в мирных целях было многообещающей надеждой для человечества: «Ужасная Чернобыльская авария напомнила нам всем, насколько преждевременным и поспешным был такой подход и такие ожидания».

Патриарх Варфоломей подчеркнул, что человечество никогда не должно забывать трагические последствия собственных неудач и научиться говорить «нет» технологиям с вредным воздействием на окружающую среду.

«Пожалуй, самый важный урок, который мы можем извлечь из Чернобыля, - это то, что мы делим мир со всеми людьми и всеми живыми существами. Наш мир один, единственный и неповторимый. Загрязнение не знает границ. Мы все призваны осознать важность сдержанности и уважения, надежды на чистый и безопасный мир, на чистую и безопасную энергию, которая сегодня действительно возможна и жизнеспособна. Это путь покаяния», - сказал он.

Патриарх подчеркнул, что люди должны научиться говорить «да!» «альтернативной системе ценностей, другому образу жизни: такому, который утверждает красоту и достоинство всех людей и всех вещей. Наш выбор и действия сказываются на каждой детали нашей планеты и влияют на будущее следующих поколений».

«Как Мать-Церковь нашего любимого украинского народа, мы всем сердцем молимся, чтобы память о Чернобыле не была напрасной. Вместо этого пусть она будет вечной и преобразующей. Да будет благословенна Страстная Неделя! Пусть Божья благодать будет со всеми вами!» - обратился Вселенский Патриарх Варфоломей к украинцам.

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