Fox News и Daily Mail попали в скандал из-за публикации о "плане Байдена" ограничить потребление мяса

СМИ распространили ложную информацию о том, что в Штатах планируют ограничить потребление красного мяса до 1,8 кг для человека в год.

Американские медиа Fox News и Daily Mail распространили публикации о якобы планах президента США Джо Байдена ограничить потребление мяса американцами по экологическим соображениям. Эти заявления оказались ложными, но их успели подхватить некоторые республиканцы, пишет Insider.

Daily Mail опубликовала материал с заголовком "Как климатический план Байдена может ограничить вас съедать только один бургер в месяц". Текст содержал, как утверждает Insider, необоснованные заявления о том, что для выполнения плана президента граждане США должны "сократить 90% красного мяса из рациона" и "есть только четыре фунта (около 1,8 кг. - Ред.) в год".

Fox News также написал об "одном бургере в месяц" как о "климатическом требовании Байдена", этой публикацией поделился республиканский губернатор Техаса Грег Эбботт. Это подхватили и другие республиканцы, в частности, Лорен Боберт, которая написала о сокращении 90% употребления красного мяса до 2030 года согласно "плану Байдена". Не обошел вниманием ложные нарративы и сын экс-президента Дональд Трамп-младший, затвитив скриншот Fox News с подписью "Я достаточно уверен, что съел четыре фунта мяса за вчера. Мне будет сложно сказать нет".

И Fox News, и Daily Mail взяли за основу своих суждений исследования Мичиганского университета о сокращении потребления продуктов животного происхождения, "приписали" их новому курсу Байдена Green New Deal America. Однако это исследование было опубликовано в январе 2020 года, задолго до того, как Байден стал президентом.

Напомним, что Байден активизировал противодействие климатическим загрязнениям и заявил, что США вдвое сократят выбросы парниковых газов. Кроме того, Штаты вернулись к Парижскому климатическому соглашению, из которого их вывел Дональд Трамп.

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