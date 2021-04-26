Ермак предположил, что США скоро могут назначить спецпредставителя для прекращения войны в Украине

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о переговорах относительно назначения специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

В интервью "Лиге" он заявил, что также идет обсуждение более тесного сотрудничества Украины и Штатов в военно-оборонной сфере и поддержки США для получения Украиной плана действий по членству в НАТО.

На вопрос о том, как быстро может быть назначен спецпредставитель по войне, Ермак предположил, что это не займет много времени.

"Сегодняшняя администрация хорошо знает Украину. Тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро", - отметил он.

Ермак добавил, что конкретных обсуждений участия США в "нормандском формате" не было.

"Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам - Германии и Франции", - сказал глава Офиса президента .

Напомним, что участниками "нормандской четверки" являются Украина, Германия, Франция и РоSSия. Президент Украины Владимир Зеленский предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. В США ответили, что привлечение новых участников к переговорному процессу требует согласия всех лидеров "Нормандской четверки".

В свою очередь МИД Франции высказался за поддержание диалога с Вашингтоном по Донбассу, но категорически против участия США в "нормандском формате".

В то же время в РФ заявили, что желание Украины привлечь США к нормандским переговорам по Донбассу якобы можно считать попыткой отойти от Минского формата.