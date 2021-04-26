Оккупанты обстреляли Водяное из 120-мм минометов

За сутки зафиксировано 12 нарушений прекращения огня со стороны пророSSийских боевиков.

Оккупанты обстреляли Водяное из 120-мм минометов
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 25 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет, информирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что вблизи Широкино, Пивденного, Катериновки, Троицкого, Новозвановки и Новгородского оккупанты вели огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го и 82-го калибров, а также из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Неподалеку от Песков роSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции наших воинов из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В пригороде населенного пункта Луганское вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Из минометов 120-го калибра состоялся обстрел гражданской инфраструктуры населенного пункта Водяное", - сообщают в утренней сводке.

Представителям ОБСЕ было сообщено через Украинскую сторону СЦКК о действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

По состоянию на 7:00 26 апреля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось, в ОРДЛО проходят военные учения роSSийских наемников.

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