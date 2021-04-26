Кабмин хочет освободить внутреннюю авиацию от налогов, - Шмыгаль

Для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

Кабмин хочет освободить внутреннюю авиацию от налогов, - Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров планирует освободить авиаперевозчиков от налогообложения на внутриукраинские рейсы.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Для активизации путешествий внутри страны мы планируем освободить авиаперевозчиков от налогообложения на такие маршруты. Этот шаг будет способствовать уменьшению затрат компаний и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы со своей стороны получат больший доступ к быстрым путешествий по стране", - написал Шмыгаль в фейсбуке.

По его словам, для этого необходимо внести изменения в действующее законодательство.

"Эта задача уже поставлена перед министерствами", - отметил премьер.

Он сообщил, что также на этой неделе в украинском правительстве обсуждался вопрос интенсификации сотрудничества в сфере туризма с Турцией.

Напомним, ранее Шмыгаль поручил отработать пути активизации туризма между Украиной и Турцией.

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