Болгарский бизнесмен Гебрев рассказал, что на взорванных складах в чешском Врбетице хранились боеприпасы для Украины

Болгарский бизнесмен Омелян Гебрев подтвердил, что его компания Emco в конце 2014 года заключила контракты на поставку боеприпасов в Украину.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на The New York Times.

Источники газеты утверждают, что подписанный договор касался поставок для Вооруженных сил Украины.

Ранее Гебрев отрицал факт поставок Киеву оружия после начала боевых действий на Донбассе.

В переписке с The New York Times он, как утверждает газета, признал, что хранил боеприпасы на складе в чешском селе Врбетице, но это оружие не предназначалось для Украины.

Один из собеседников The New York Times рассказал, что ящики с боеприпасами были обозначены как те, что отправляются в Таиланд.

Прага считает, что к взрывам причастна роSSийская военная разведка.

Напомним, 17 апреля Чехия объявила о высылке 18 роSSийских дипломатов, которые считаются сотрудниками роSSийских спецслужб. Это связано с тем, что у чешских властей есть обоснованные подозрения в причастности роSSийских спецслужб к взрыву склада с боеприпасами в селе Врбетице на востоке страны в октябре 2014 года, в результате которого погибли два человека. По неофициальной информации, взрыв устроили, чтобы боеприпасы не продали Украине.

РоSSия, не соблюдая принципа соразмерности, выслала в ответ 20 чешских дипломатов, в основном из политического отдела.

Чехия после этого объявила, что из Праги должны уехать еще 70 сотрудников посольства. В результате количество дипломатов и служащих в обоих посольствах сравняется.

Чехия также призвала страны-членов Европейского Союза и НАТО высылать роSSийских дипломатов, о которых известно, что они являются сотрудниками спецслужб.