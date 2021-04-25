Помощник фюрера РФ намекнул, что встреча президентов РФ и США может произойти в июне

Ушаков рассказал, что с американской стороны "есть сигналы".

Помощник президента РоSSии Юрий Ушаков намекнул, что встреча Владимира Путина и президента США Джо Байдена может произойти в июне, но на рабочем уровне ее еще не обсуждают.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Ушаков рассказал, что с американской стороны "есть сигналы" о проведении встречи, однако на рабочем уровне это пока не обсуждают.

Он отметил, что возможным временем встречи называют июнь, есть даже конкретные даты. Однако, Ушаков не уточнил, кто именно называет такие сроки, и о каких сроках идет речь.

Напомним, в телефонном разговоре 13 апреля Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране. Свои площадки уже предложили Финляндия, Австрия и Исландия.