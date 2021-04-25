Помощник фюрера РФ намекнул, что встреча президентов РФ и США может произойти в июне

Ушаков рассказал, что с американской стороны "есть сигналы".

Помощник Путина намекнул, что встреча президентов РФ и США может произойти в июне
Юрій Ушаков

Помощник президента РоSSии Юрий Ушаков намекнул, что встреча Владимира Путина и президента США Джо Байдена может произойти в июне, но на рабочем уровне ее еще не обсуждают.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

Ушаков рассказал, что с американской стороны "есть сигналы" о проведении встречи, однако на рабочем уровне это пока не обсуждают.

Он отметил, что возможным временем встречи называют июнь, есть даже конкретные даты. Однако, Ушаков не уточнил, кто именно называет такие сроки, и о каких сроках идет речь.

Напомним, в телефонном разговоре 13 апреля Байден предложил Путину встретиться в ближайшие месяцы в третьей стране. Свои площадки уже предложили Финляндия, Австрия и Исландия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: встреча советников лидеров "нормандской четверки" намечена на 19 апреляЗеленский: встреча советников лидеров "нормандской четверки" намечена на 19 апреля
Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"Зеленский: "Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО, как в гостях"
Третий этап испытаний новой израильской вакцины может состояться в Украине, - посол КорнийчукТретий этап испытаний новой израильской вакцины может состояться в Украине, - посол Корнийчук
Секретарь Совбеза фюрера РФ обвинил Украину в развертывании центров подготовки диверсантовСекретарь Совбеза фюрера РФ обвинил Украину в развертывании центров подготовки диверсантов
РоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУРоSSия может готовить военное вторжение в Украину - директор ЦРУ
РоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР МинобороныРоSSия может реализовать три варианта действий против Украины, - ГУР Минобороны
РоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороныРоSSия может планировать для Украины повторение грузинского сценария, - министр обороны
Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"Кулеба перед заседанием Комиссии Украина-НАТО: "РоSSия на этот раз не сможет нас застигнуть врасплох"
В Госдуме фюрера РФ заговорили о выходе РоSSии из ПАСЕВ Госдуме фюрера РФ заговорили о выходе РоSSии из ПАСЕ
ЛаВРУН фюрера РФ назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"ЛаВРУН фюрера РФ назвал санкционную политику США против РоSSии "тупой"
Последние новости
Подгружаем последние новости