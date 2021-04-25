Оккупанты стреляли сегодня у Песков и Южного

Сегодня, 25 апреля, в районе проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи поселка Южное враг открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем.

Недалеко от населенного пункта Пески оккупанты дважды осуществили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Украинская сторона СЦКК также сообщила, что в информационном пространстве на временно оккупированных территориях распространяются панические слухи об обстрелах населенных пунктов, которые якобы ведутся Вооруженными Силами Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем.

"Указанная информация является ничем иным, как грубой провокацией роSSийских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта. При этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 24 апреля, в районе проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.