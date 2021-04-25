В Праге арестовали трех чехов, которые воевали на востоке Украины на стороне "ДНР"

Их обвиняют в поддержке, финансировании и пропаганде терроризма.

В Праге арестовали трех чехов, которые воевали на востоке Украины на стороне ДНР
Фото: novinky.cz

Окружной суд Праги-5 установил меру пресечения для трех из пяти обвиняемых, которые, по мнению следователей, принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне ДНР.

Об этом пишет novinky.cz со ссылкой на прокурора Высшей прокуратуры Праги Мартина Белого.

Суд арестовал главу "Объединения чехословацких солдат в резерве мира" Ивана Кратохвила, члена объединения Милоша Уржецкого и православного священника Пржемысла Ивана Гадраву.

Их обвиняют в поддержке, финансировании и пропаганде терроризма. Также среди обвиняемых есть одно юридическое лицо.

Криминалисты считают, что задержанные граждане Чехии выезжали в Украину воевать на стороне пророSSийских сепаратистов или планировали, организовывали или поддерживали такие поездки.

Руководство объединения организовывало "военные дни" для детей начальной школы в Чехии и регулярно проводили военные учения с "разрешенным законом оружием и его копиями". Его членов объединяет острая критика по НАТО, отдельные представители объединения называют Североатлантический альянс "террористической организацией".

Обвиняемым, среди прочего, грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение и до 12 лет - за финансирование терроризма.

Адвокаты обвиняемых решение не прокомментировали. Постановление суда можно обжаловать в Пражском городском суде.

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