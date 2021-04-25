В Лондоне 10-тысячный антикарантинный марш завершился столкновениями с полицией, есть пострадавшие

Двух полицейских госпитализировали.

В результате акций протеста против карантинных ограничений в центре Лондона пострадали восемь полицейских.

Об этом пишет independent.co.uk.

В марше "Объединимся за свободу", который состоялся в субботу, 24 апреля, приняли участие почти 10 тыс. человек. Протестующие не надевали маски, несли в руках плакаты с надписями "нет - паспортам вакцинации", "люди отвергают ваши тоталитарные государственные программы" и скандировали: "свобода" и "сними маску".

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Когда полиция попыталась разогнать их в Гайд-парке, отдельные митингующие начали бросать бутылки.

Пять человек были арестованы за правонарушения, в частности, за нападение на полицию.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Двух раненых офицеров полиции госпитализировали, но они не получили серьезных ранений. На фотографиях в социальных сетях зафиксировали женщину и мужчину полицейских с порезами на голове и лбу.

Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ограничительные мероприятия, действующие сегодня в стране для борьбы с коронавирусом COVID-19, станут последними.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Лидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в УкраинуЛидер компартии РоSSии Зюганов призвал Путина к "официальному" военному вторжению в Украину
"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик"Голос" привлек предпринимателей к финализации антикризисного плана для экономики, - Рудик
Первым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - ТимошенкоПервым на референдум будет вынесен вопрос продажи сельскохозяйственной земли, - Тимошенко
Депутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы МинэнергоДепутатов "Слуги народа" опросят об исключении Шевченко и назначении главы Минэнерго
Зеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет войнаЗеленский предложил фюреру РФ встретиться в любой точке Донбасса, где идет война
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный админсуд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в честь БандерыАпелляционный админсуд признал законным переименование Московского проспекта в Киеве в честь Бандеры
Взрывы на складах оружия в Чехии готовили шесть сотрудников роSSийского ГРУ, - BellingcatВзрывы на складах оружия в Чехии готовили шесть сотрудников роSSийского ГРУ, - Bellingcat
В Бангладеш силовики открыли огонь по митингующим, есть погибшиеВ Бангладеш силовики открыли огонь по митингующим, есть погибшие
В Верховной Раде есть финансовые группы влияния на Конституционный суд, - ЗеленскийВ Верховной Раде есть финансовые группы влияния на Конституционный суд, - Зеленский
Украина присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутахУкраина присоединилась к соглашению Совета Европы о культурных маршрутах
У "Голоса" есть экономический антикризисный план для страны, - РудыкУ "Голоса" есть экономический антикризисный план для страны, - Рудык
В США правоохранители разогнали слезоточивым газом митинг против убийства полицией афроамериканцаВ США правоохранители разогнали слезоточивым газом митинг против убийства полицией афроамериканца
На должность директора Довженко-центра претендует шесть кандидатовНа должность директора Довженко-центра претендует шесть кандидатов
Папа Римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без верующихПапа Римский провел службу в честь Вербного воскресенья практически без верующих
Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на ДонбассеОккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости