В Лондоне 10-тысячный антикарантинный марш завершился столкновениями с полицией, есть пострадавшие

В результате акций протеста против карантинных ограничений в центре Лондона пострадали восемь полицейских.

Об этом пишет independent.co.uk.

В марше "Объединимся за свободу", который состоялся в субботу, 24 апреля, приняли участие почти 10 тыс. человек. Протестующие не надевали маски, несли в руках плакаты с надписями "нет - паспортам вакцинации", "люди отвергают ваши тоталитарные государственные программы" и скандировали: "свобода" и "сними маску".

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Когда полиция попыталась разогнать их в Гайд-парке, отдельные митингующие начали бросать бутылки.

Пять человек были арестованы за правонарушения, в частности, за нападение на полицию.

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Двух раненых офицеров полиции госпитализировали, но они не получили серьезных ранений. На фотографиях в социальных сетях зафиксировали женщину и мужчину полицейских с порезами на голове и лбу.

Напомним, в марте премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ограничительные мероприятия, действующие сегодня в стране для борьбы с коронавирусом COVID-19, станут последними.