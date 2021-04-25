Из-за ковида за сутки госпитализированы 6 украинских военных

По состоянию на воскресенье, 25 апреля, ковидом в ВCУ болеет 1 815 человек.

За минувшие сутки, 24 апреля, в Вооруженных силах Украины было зарегистрировано 22 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

По состоянию на воскресенье, 25 апреля, ковидом болеет 1 815 украинских военных. На изоляции находится 388 человек.

За время пандемии в армии выздоровели 22 486 человек, летальных случаев - 77.

Кроме того, с начала прививочной кампании в Вооруженных Силах 43 859 человек получили первую дозу вакцины, из них - 3 137 военные медики. За минувшие сутки от COVID-19 привит 21 человек.

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине привито 526 916 человек, из них первую дозу получили 526 914 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1-ю дозу за рубежом).

Мировое сообщество должно преодолеть отметку в 1 млрд прививок от коронавируса в ближайшие дни.