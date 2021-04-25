Шмыгаль: Правительство не будет менять модель адаптивного карантина на праздники

Премьер призвал украинцев избегать массовых скоплений.

Шмыгаль: Правительство не будет менять модель адаптивного карантина на праздники
Фото: Youtube / Кабмін

Кабинет Министров Украины не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники, поскольку она демонстрирует свою действенность.

Об этом на своей странице в соцсети "Facebook" написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил,что на этой неделе из “красной” зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей.

“Чтобы мягко пройти период майских праздников, обсудил на этой неделе вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - добавил он.

Он призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко дал рекомендации относительно празднования Пасхи. Граждан просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи утвердила и Киевская власть.

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