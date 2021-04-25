Шмыгаль: Правительство не будет менять модель адаптивного карантина на праздники

Кабинет Министров Украины не будет менять модель адаптивного карантина на майские праздники, поскольку она демонстрирует свою действенность.

Об этом на своей странице в соцсети "Facebook" написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он напомнил,что на этой неделе из “красной” зоны уже вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. На следующей неделе к ним могут присоединиться еще несколько областей.

“Чтобы мягко пройти период майских праздников, обсудил на этой неделе вопрос соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций. Мы ценим и благодарим ее членов за понимание и содействие в противодействии распространению коронавируса", - добавил он.

Он призвал украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники.

Напомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко дал рекомендации относительно празднования Пасхи. Граждан просят воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей, чтобы не подвергать друг друга опасности.

Особые требования к проведению религиозных мероприятий во время празднования Вербного воскресенья и Пасхи утвердила и Киевская власть.