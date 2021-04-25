Руководитель британской спецслужбы MI6: РоSSия слабеет

Руководитель британской спецслужбы MI6 Ричард Мур назвал РоSSию страной, которая ослабевает по объективным причинам - из-за экономики и демографического состояния.

Об этом он заявил в интервью британскому изданию Sunday Times, пишет Interfax.ua.

"РоSSия объективно ослабевает экономически и демографически. Она является чрезвычайной проблемой", - сказал он.

Мур вспомнил о "безрассудном поведении" РоSSии в отношении Украины. "Когда вы сталкиваетесь с таким примером безрассудного поведения, когда вы видите, что происходит вокруг Украины, конечно, это вызывает беспокойство", - отметил глава MI6, добавив, что именно поэтому Лондон тесно координирует действия по РоSSии со своими союзниками.

"Русские абсолютно не сомневаются в позиции Великобритании по этому вопросу. Они абсолютно не сомневаются в позиции администрации Байдена по этому вопросу, поскольку каналы открыты. Мы сидим рядом, будучи постоянными членами СБ ООН , и мы можем контактировать с ними", - сказал он.

Напомним, в марте РоSSия начала стягивать к границам Украины войска в невиданных даже в 2014 году количествах. Все украинские чиновники, начиная с президента Зеленского, заявили, что Украина не планирует военных действий, которые могли бы стать основанием для роSSийского вторжения.