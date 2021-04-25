Посла США в Анкаре вызвали в МИД Турции из-за заявления Байдена

Турецкая сторона считает заявление Байдена "лишенным юридических и исторических оснований, полностью его отвергает и решительно осуждает".

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции, где ему выразили протест в связи с заявлением президента Джо Байдена относительно геноцида армян.

Об этом говорится на сайте агентства “Анадолу”.

Согласно информации СМИ , заместитель главы турецкого МИД Седат Онал проинформировал американского посла о том, что турецкая сторона считает заявление Байдена "лишенной юридических и исторических оснований, полностью ее отвергает и решительно осуждает".

Также к сведению посла было доведено, что заявление американского президента "лишено силы с точки зрения международного права, глубоко задело турецкий народ и нанесло трудноизлечимую рану в отношениях двух стран".

Напомним, президент США Джо Байден официально признал геноцидом резню армян в начале 20 века в Османской империи.

Таким образом, Байден выполнил обещание, которое он дал во время своей президентской кампании. Он стал первым президентом США за последние 40 лет, который публично признал массовые убийства 1915 года геноцидом.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден провел телефонный разговор с Эрдоганом, отметив, что США заинтересованы в "конструктивных двусторонних отношениях".

Рональд Рейган был последним президентом США , который назвал жестокости, совершенные против армян, "геноцидом" в 1981 году, но вскоре он отступил под давлением Турции, государства-преемника Османской империи.

Эрдоган упрекал другие страны, которые назвали расстрелы, депортации и организованные массовые убийства армян геноцидом. Заявление Байдена, как предполагает издание, приведет к обострению отношений между двумя странами.