Оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня

Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое враг открыл огонь из гранатометов.

В течение субботы, 24 апреля, в районе проведения боевых действий на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Водяное вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В пригороде Песков роSSийско-оккупационные войска обстреливали позиции украинских защитников из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенных пунктов Новгородское, Лебединское и Троицкое оккупанты вели огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ .

По состоянию на 07:00 25 апреле зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. У Песков враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, в районе боевых действий на Донбассе зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня оккупантами, из которых 19 обстрелов и 1 дистанционное минирование.